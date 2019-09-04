Дело о заказном убийстве 2012 года идет в суд Петербурга

Дело о заказном убийстве 2012 года идет в суд Петербурга
Жертве нанесли 29 ударов битой. Фото: pixabay.com

Мигрант заказал петербуржца за 200 тысяч рублей, чтобы сблизиться с его женой.

Городской суд Петербурга рассмотрит дело о заказном убийстве 2012 года. Мужчину забили бейсбольной битой из-за красивой жены.

Габила Асадова обвинили в преступлении по статье 105 УК РФ, сообщили GazetaSPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 4 сентября. Следствие считает, что мигрант решил убить некого П., чтобы сблизиться с его женой.

При этом злоумышленник решил действовать чужими руками и нашел двух исполнителей для своей идее — каждому он предложил по 100 тысяч рублей. Один из них позже отказался, но второй 29 июля 2012 года нанес жертве 29 ударов бейсбольной битой, тот умер на месте происшествия. Исполнитель встретился с Асадовым в кафе и тот отдал ему 200 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что мигранта наказали за нападение на водителя поливальной машины.

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Дело о заказном убийстве 2012 года идет в суд Петербурга
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