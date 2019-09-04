Мигранта наказали за нападение на водителя поливальной машины на Чкаловском

Уборщика улиц вытащили на асфальт и распылили в лицо баллончик. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Уборщика улиц вытащили на асфальт и распылили в лицо баллончик. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Группа мужчин рассердилась на уборщика улицы за то, что он облили их водой.

Суд Петроградского района Петербурга вынес приговор мужчине, которого обвинили в хулиганстве на Чкаловском проспекте. В апреле мужчина распылил в лицо водителю поливальной машины баллончик.

По данным суда, 14 апреля Руслан Галиуллин устроил конфликт с неизвестным ему Е. и применил в качестве оружия средство самообороны “Шпага”, сообщили GazetaSPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 4 сентября.

Потерпевший объяснил, что работает водителем поливальной машины: в тот день он ехал по Чкаловскому проспекту Петербурга с включенным напором. На дорогу выбежали пять мужчин и начали бить по автомобилю. Водитель остановился, мужчины заявили, что облил их водой, вытащили его из кабины. Уборщик улиц упал на асфальт, попытался подняться, но тут ему распылили в лицо баллончик.

Галиуллину назначили исправительные работы в качестве наказания на срок в 6 месяцев. 10% от дохода пойдет в счет государства.

Ранее GazetaSPb сообщила, что семь мигрантов задержаны за нападение на молодого петербуржца.