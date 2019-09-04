В Петербурге упростили предоставление земельных участков

Три месяца перерыва в регистрации теперь не учитываются. Фото: pixabay.com

Три месяца перерыва в регистрации теперь не учитываются. Фото: pixabay.com

Правительство Петербурга утвердило постановление, согласно которому упрощается порядок предоставления земельного капитала. Теперь претендовать на участки смогут семьи, у которых возник перерыв в регистрации на территории города.

Речь идет о тех случаях, когда отсутствие регистрации не превышает три месяца, сообщается на сайте Смольного. Прежде такая категория граждан утрачивала право на земельный капитал или предоставление земельного участка.

Претендовать на земельный капитал в Петербурге могут граждане с тремя и более несовершеннолетними детьми. При этом мать и отец должны жить вместе с детьми и не быть лишенными родительских прав.

Для постановки на учет обязательно наличие места жительства в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге документы на новые льготные квартиры получили 15 семей.