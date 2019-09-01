В Петербурге 15 семей получили документы на льготные квартиры

В жилищном комитете прошла церемония вручения документов на льготные квартиры. Фото: gov.spb.ru

В жилищном комитете прошла церемония вручения документов на льготные квартиры. Фото: gov.spb.ru

Документы на новые льготные квартиры в Петербурге получили 15 семей. Церемонию вручения провел вице-губернатор Николай Бондаренко в жилищном комитете.

В семи из них воспитываются дети-инвалиды, в пяти проживают ветераны боевых действий. Оставшиеся три стояли в общей очереди нуждающихся.

«Мы стараемся выделять жилье льготным категориям граждан, понимая, что им трудней всего»,- сказал Бондаренко.

Всего в Петербурге, по данным на 1 августа 2018 года, на жилищном учете состоит 141 тыс. 414 семей. Льготниками из них являются 17 тыс. 655.

в 2019 году содействие в улучшении жилищных условий получили 6 тыс. 25 семей на общую сумму 9 млрд 627 млн.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге для нуждающихся в улучшении условий жилья закупят квартиры на 10,2 млрд рублей. Денежные средства на покупку предусмотрены в бюджете на 2019/20 годы.