В Петербурге 15 семей получили документы на льготные квартиры

Документы на новые льготные квартиры в Петербурге получили 15 семей. Церемонию вручения провел вице-губернатор Николай Бондаренко в жилищном комитете.
В семи из них воспитываются дети-инвалиды, в пяти проживают ветераны боевых действий. Оставшиеся три стояли в общей очереди нуждающихся.
«Мы стараемся выделять жилье льготным категориям граждан, понимая, что им трудней всего»,- сказал Бондаренко.
Всего в Петербурге, по данным на 1 августа 2018 года, на жилищном учете состоит 141 тыс. 414 семей. Льготниками из них являются 17 тыс. 655.
в 2019 году содействие в улучшении жилищных условий получили 6 тыс. 25 семей на общую сумму 9 млрд 627 млн.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге для нуждающихся в улучшении условий жилья закупят квартиры на 10,2 млрд рублей. Денежные средства на покупку предусмотрены в бюджете на 2019/20 годы.