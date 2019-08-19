Смольный потратит 10 млрд рублей на жилье для льготников

Квартиры будут закуплены в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию в 2020 году. Фото: pixabay

Квартиры будут закуплены в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию в 2020 году. Фото: pixabay

Для петербуржцев, нуждающихся в улучшении условий жилья, закупят квартиры на сумму 10,2 млрд рублей. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

Жилье будет закупиться на денежные средства, которые предусмотрены в бюджете на 2019/20 годы. Александр Беглов объединил бюджеты двух лет, что позволит увеличить количество закупаемого социального жилья.

В итоге, общая сумма, которую потратят на квартиры, составит почти 10,2 млрд рублей. Первый конкурс на 3,4 млрд рублей объявят осенью текущего года, а второй конкурс на 6,7 млрд рублей будет объявлен в начале следующего года.

Квартиры будут закуплены в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию в 2020 году. В первой очереди на получение квартир стоят многодетные семьи, ветераны ВОВ, дети-сироты и жители аварийных домов и коммунальных квартир.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург купит больше жилья для льготников.