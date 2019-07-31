Петербург купит больше жилья для льготников

Петербург купит больше жилья для льготников
План Петербурга по покупке жилья в этом году увеличен на 1,7 млрд рублей. Фото: pixabay.com

В этом году программа покупки жилья в собственность Петербурга увеличена на 1,76 млрд рублей, в следующем году город приобретет в госсобственность жилье на 8,42 млрд рублей.

Сегодня врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на покупку квартир в государственную собственность города. В городском бюджете 2019 года на это будет дополнительно выделено 1,76 млрд рублей, говорится в сообщении администрации Петербурга. В 2020 году на эти цели будет всего потрачено 8,42 млрд рублей. Квартиры город покупает в первую очередь для детей-сирот, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны.

В этом году конкурсы на закупку квартир для петербургских льготников выигрывали компании «Дальпитерстрой» и «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад». «Дальпитерстрой» продаст городу 276 квартир на сумму 1,3 млрд рублей, Группа ЛСР — 136 квартир на сумму 805 млн рублей.

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