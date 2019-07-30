У королевы Великобритании обнаружили 4 квартиры в Москве

В канадском посольстве заявили, что недвижимость записана на Елизавету II, поскольку она является главой государства. Фото: pixabay

В канадском посольстве заявили, что недвижимость записана на Елизавету II, поскольку она является главой государства. Фото: pixabay

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре российской столицы.

По данным Telegram-канала Baza, английской королеве принадлежат четыре квартиры в доме 10 по 1-му Обыденскому переулку в районе «Золотой Мили». В документах Росреестра собственник жилья указывается как «Ее Величество королева, правящая в Канаде». Квартиры были приобретены в начале 2000-х годов.

Квартиры, общая площадь которых 839 кв. м, расположены на первом, втором и четвертом этажах здания. Общая кадастровая стоимость квартир оценивается в 540 млн рублей.

В канадском посольстве заявили, что недвижимость записана на Елизавету II, поскольку она является главой государства.

«Эта квартира принадлежит правительству Канады. Канада — конституционная монархия, и главой государства является королева Елизавета II. По этой причине мы говорим, что квартира принадлежит Ее Величеству королеве Канады», — объяснили в ведомстве.

Baza отмечает, что сама королева никогда не была в этих квартирах, скорее всего там проживают сотрудники посольства Канады.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодой человек пытался влезть в спальню Елизаветы II.