Молодой человек пытался влезть в спальню Елизаветы II

Королева Великобритании в этом время спала в Букингемском дворце.

Молодой человек хотел проникнуть в Букингемский дворец, резиденцию королевы Елизаветы II в Великобритании. Мужчина перелез через ограду в ночь на среду 10 июля, но его схватили полицейские.

Представители Скотленд-Ярда сообщили Evening Standard 10 июля, что у задержанного не было оружия и пока что полиция не считает происшествие попыткой теракта. Газета Sun в свою очередь сообщает, что королева в это время спала в своей комнате. Мужчину, по данным издания, якобы задержали не сразу: он несколько минут бродил вокруг дворца и стучался в двери.

Елизавете Александре Марии 21 апреля исполнилось 93 года. Она находится на престоле с 1952 года и поставила рекорд пребывания на нем, а также является старейшей из всех глав государств.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Елизавета II предпочла лошадей крестинам внука.