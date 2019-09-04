Мединский считает убожеством увлечение взрослых комиксами

Министр культуры РФ Владимир Мединский поделился своим мнением о чтении комиксов.

Владимир Мединский рассказал на открытии Московской международной книжной ярмарки-выставки, что негативно относится к комиксам, поскольку они, предназначаются для тех, кто не умеет читать. По его словам, популярные во всем мире произведения должны быть ориентированы исключительно на детей до 7-8 лет.

Министр культуры также отметил, что считает убожеством, когда взрослые интересуются комиксами.

Московская международная книжная выставка-ярмарка открылась сегодня, 4 сентября на ВДНХ и будет работать до конца недели, 8 сентября. Ярмарка проводится в Москве с 1977 года. В мероприятии принимают участие издательства из стран со всего мира.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Лахта Центр» создал свой комикс про супергероев.