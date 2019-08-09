«Лахта Центр» создал свой комикс про супергероев

Супергерои-строители или "Фантастическая пятерка" от "Лахта Центр". Фото: "Лахта Центр"

Супергерои-строители или "Фантастическая пятерка" от "Лахта Центр". Фото: "Лахта Центр"

Согласно идее создателей база супергероев находится в «Лахта Центре».

В воскресение 11 августа состоится День строителя, к празднику команда «ЛахтаЦентра» подготовила тематический комикс про супергероев. Художник-иллюстратор Мэнли и Дизайнер Александра Скарук назвали свои работу «Фантастическая пятерка».

Авторы отмечают, что вдохновились «Фантастической четверкой» Стэна Ли. Но отличием и своим преимуществом они называют присутствие суперкота.

Также сообщается, что в планах продолжать выпускать комикс. Познакомиться с историей о супергероях-строителях можно на страничках аккаунтов «Лахта Центра» в соцсетях.

Напомним, Лахта Центр – это самый северный в мире и самый высокий в Европе небоскреб. Его высота составляет 462 метра, а количество этажей 87.

Ранее GazetaSPB сообщила о причинах переименования владельцев компании.