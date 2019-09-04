Медведев огласил планы «Зенита» на зимний трансфер

Медведев огласил планы &#171;Зенита&#187; на зимний трансфер
Александр Медведев. Фото: vk.com/zenit

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о планах на зимнее трансферное окно.

«Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль «десятки», — приводит слова Медведева Радио «Зенит».

Во время летнего трансферного окна в составе «Зенита» произошло большое обновление. Команду пополнили нападающий «Барселоны» Малкольм, вратарь Александр Васютин, полузащитник Алексей Сутомирин, а также защитники Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев и Йордан Осорио. Последний перешел в состав сине-бело-голубых на правах аренды.

Покинули «Зенит» насовсем или на правах аренды ряд игроков, включая Антона Заболотного, Кристиана Нобоа, Эмилиано Ригони и Ибрагима Цаллагова.

Сейчас петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея 17 очков в активе. Аналогичные результаты показали «Краснодар» и «Ростов».

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