В Сочи мужчину с онкологией выселили из дома

Он не мог передвигаться самостоятельно, так что его вынесли на улицу на матрасе.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Все случилось в Сочи с семьей, которая лишилась дома в преддверии Олимпиады 2014 года. Им предоставили временное жилье в пансионате «Нептун», где они находились с 2011 года. Теперь их попросили освободить помещение, так как помещение выставили на продажу. Приставам пришлось выносить мужчину больного раком на улицу в буквальном смысле на руках – он не может ходить после химиотерапии.

Семья сообщила, что им даже не дали собрать вещи – дверь тут же опечатали. Сотрудники службы судебных приставов отметили, что имели право выселить супругов, так как у них на руках было решение суда.

Напоминаем, что сочинцам не выдали ключи от нового дома, так как их жилье было построено без согласования с властями.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге чиновники выселили хиппи из подвала в Кузнечном переулке.