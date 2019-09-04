В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино

В преступлении обвиняются двое мужчины из Дагестана.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники. Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.

Тело Бэллы нашли в Новоорловском. Подозреваемыми в убийстве стали два мужчины, которых задержали накануне ночью, — 36-летний Роман и 21-летний Ислам.

Они, расправившись с женщиной, побывали у нее в квартире, откуда забрали драгоценности. Также с парковки пропал автомобиль «БМВ». Затем мужчины отправились в салоны, где резали, грабили и насиловали женщин. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Подозреваемые уверяют, что все произошло по случайности. Полицейские думают, что убийство случилось после ссоры.

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