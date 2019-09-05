Огласили главные факторы развития рака

Есть причины, по которым человек может заболеть. Среди них, как ни странно, ведение нездорового образа жизни.

Обо всем рассказал главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн. Его слова передают РИА Новости. Эксперт перечислил главные факторы развития онкологических заболеваний. Он считает, что высока вероятность появления злокачественной опухоли у людей, которые много курят и выпивают. Плохие привычки увеличивают вероятность примерно в 30 раз.

Также на рак влияет вирус папилломы. Он может стать причиной выявления рака ротоглотки и гинекологического рака. Врач отметил, что стоит меньше контактировать с химическими веществами и постараться отказаться от красного мяса – большая любовь к нему отрицательно сказывается на здоровье.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что российские врач запатентовали новый метод операции при раке простаты. Благодаря ему можно избежать недержания мочи у пациентов.