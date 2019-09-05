Автобус с туристами из Китая перевернулся в Новой Зеландии

В Новой Зеландии произошло ДТП с автобусом, в котором находились более 20 китайских туристов.

Инцидент произошел в среду ночью, 4 сентября, в городе Роторуа. Общественный транспорт с 23 пассажирами попал в аварию. В результате произошедшего погибло шесть человек.

По информации ТАСС, со ссылкой на посольство Китая в Новой Зеландии, большинство пассажиров получили ранения. Их состояние не сообщается. Все пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время причина дорожно транспортного происшествия расследуется.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Купчино после ДТП двое мужчин сбежали. Авария случилась с автобусом.