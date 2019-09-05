Удар машин на Парашютной разбудил петербуржцев

В Приморском районе Петербурга случилась авария, в результате которой перевернулась машина.
Инцидент произошел на перекрестке Парашютной улицы и проспекта Сизова. Со слов очевидцев, грохот от произошедшего разбудил жильцов. Подробности ДТП и причины столкновения автомобилей неизвестны.
Обо всем рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакет». Информация о состоянии водителей не сообщается.
На опубликованных снимках с места происшествия видно, что машина улетела на большое расстояние от второго участника.
Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП в Новой Зеландии. При неизвестных обстоятельствах в аварию попал автобус с пассажирами. Несколько человек погибли, другие были госпитализированы с травмами в состоянии различной степени тяжести.