Каршеринг влетел в стоящий автобус в Обухово

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Еще одно ДТП с автомобилем каршеринга случилось в Петербурге сегодня утром, 5 сентября. Авария произошла в Невском районе, недалеко от метро «Обухово».

На опубликованных в соцсети «ВКонтакте» фотографиях видно, что машина «Яндекс.Драйв» столкнулась с автобус. Со слов очевидцев, иномарка влетела в общественный транспорт, когда он стоял. Капот «легковушки» вошел под автобус.

Обо всем рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Состояние водителя автомобиля не сообщается.

Ранее в GazetaSPb писали о еще одном ДТП в городе. Кувырок иномарки разбудил жильцов. Причина ДТП и информация о пострадавших неизвестны.