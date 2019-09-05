Каршеринг влетел в стоящий автобус в Обухово

Еще одно ДТП с автомобилем каршеринга случилось в Петербурге сегодня утром, 5 сентября. Авария произошла в Невском районе, недалеко от метро «Обухово».
На опубликованных в соцсети «ВКонтакте» фотографиях видно, что машина «Яндекс.Драйв» столкнулась с автобус. Со слов очевидцев, иномарка влетела в общественный транспорт, когда он стоял. Капот «легковушки» вошел под автобус.
Обо всем рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Состояние водителя автомобиля не сообщается.
Ранее в GazetaSPb писали о еще одном ДТП в городе. Кувырок иномарки разбудил жильцов. Причина ДТП и информация о пострадавших неизвестны.