Из-за пожара в Кудрово эвакуировали более 100 жильцов

В Кудрово пожарные тушили одну из квартир жилого дома. Пожар случился сегодня ранним утром, 5 сентября.

Огонь стремительно охватил жилое помещение. Для ликвидации крупного пожара прибыли 22 спасателя и 6 единиц техники. Из дома пришлось эвакуировать жильцов, 102 человека были выведены на улицу.

По информации службы, из горящей квартиры успели спасти двоих людей, их состояние не сообщается.

Причины возгорания и информация о возможных пострадавших неизвестны.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с автомобилем каршеринга. Иномарка въехала в стоящий автобус, в результате чего капот почти полностью оказался под общественным транспортом. Причина аварии не сообщается.