На Ириновском проспекте задержали петербуржца за стрельбу по окнам детского сада

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный стрелял по окнам детского сада. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
О случившемся сообщили в полицию днем ранее, 4 сентября. По тому же адресу в доме №17 сотрудники правопорядка задержали 39-летнего мужчину. От безделья он стрелял из пневмонической винтовки из окна своей квартиры.
Без пострадавших не обошлось. Травмы получил 43-летний мужчина, находившийся на территории учреждения. Ему оказали медицинскую помощь.
По информации ГУ МВД России по городу и области, в отношении злоумышленника составлен протокол. По факту хулиганства возбуждено уголовно дело.
В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос о мере наказания.
Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Кудрово. Из жилого дома эвакуировали более 100 жильцов.