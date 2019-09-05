На Ириновском проспекте задержали петербуржца за стрельбу по окнам детского сада

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный стрелял по окнам детского сада. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.

О случившемся сообщили в полицию днем ранее, 4 сентября. По тому же адресу в доме №17 сотрудники правопорядка задержали 39-летнего мужчину. От безделья он стрелял из пневмонической винтовки из окна своей квартиры.

Без пострадавших не обошлось. Травмы получил 43-летний мужчина, находившийся на территории учреждения. Ему оказали медицинскую помощь.

По информации ГУ МВД России по городу и области, в отношении злоумышленника составлен протокол. По факту хулиганства возбуждено уголовно дело.

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос о мере наказания.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Кудрово. Из жилого дома эвакуировали более 100 жильцов.