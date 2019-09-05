Петербуржцев судят за нападения на прохожих в центре

Двое мужчин напали на жертву ночью на Лиговском проспекте в декабре.

В Куйбышевский районный суд направили уголовное дело в отношении двух петербуржцев, которых обвиняют в разбое по сговору. Мужчины договорились нападать на состоятельных прохожих в декабре.

Следствие установило, что обвиняемые тщательно готовились к каждому нападению: изучали обстановку, решали, что будут использовать как оружие, проверяли наличие камер на стенах, сообщили GaeztaSPb, которая входит в Медиасиндикат, в прокуратуре Петербурга 5 сентября. Установлено, что обвиняемые однажды ночью отобрали у прохожего все ценное на Лиговском проспекте.

Общий урон, которые два злоумышленники нанесли жертве, оценили в 160 тысяч рублей. По статье, которая вменяется мужчинам, они могут получить до 10 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге задержали мужчину, который избил знакомого на Комендантском проспекте.