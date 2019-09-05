Воскресного драчуна с Комендантского нашли и задержали

Мужчина избил знакомого ногами и оставил на улице — пострадавшего забрали медики.

Полиция Петербурга задержала мужчину, которого подозревают в нападении на петербуржца. В воскресенье 1 сентября медики забрали пострадавшего с Комендантского проспекта в тяжелом состоянии.

Оперативники нашли 28-летнего мужчину, которого изобличили в преступлении, сообщили GazetaSPb в главке МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 5 сентября. Правоохранительные органы выяснили, что у дома 30 двое мужчин поссорились, задержанный избил знакомого — в том числе ногами.

Полицейские Петербурга возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда. По статье 111 УК РФ можно получить до 8 лет лишения свободы.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржца задержали за стрельбу по окнам детского сада.