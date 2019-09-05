Дагестанцев задержали за нападения на проституток в Петербурге

Двое мужчин насиловали женщин и забирали их ценные вещи; не исключена их причастность к убийству.

Полиция Санкт-Петербурга задержала дагестанцев, которых подозревают в нападении на проституток. Мужчины насиловали жертв и отбирали у них имущество.

Жительница Брянской области, 21-летняя массажистка на дому рассказала, что она приняла двух клиентов дома на Гражданском проспекте Петербурга 30 августа, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 5 сентября. Девушку избили, изнасиловали и вынесли из ее квартиры украшения, документы и 8 тысяч рублей. Через 3 дня в полицию с похожим заявлением обратилась 26-летняя девушка, приехавшая в Петербург из Башкортастана. У жертв совпали приметы нападавших.

Полицейские Петербурга задержали двух Дагестанцев, одну из них 35 лет, второму 21 год. Уже известно, что они находили жертв через интернет-объявления. Возбуждены дела о разбое, изнасиловании и похищении документов. Полицейские предполагают, что задержанные могут быть причастны к убийству женщины в Ленобласти.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге откопали тело жительницы Мурино.