Гость из Удмуртии задержан за ограбление 78-летней пенсионерки

Гость из Удмуртии задержан за ограбление 78-летней пенсионерки
Мужчину ранее судили за оборот наркотиков. Фото: скриншот видео ГУ МВД СПБ и ЛО

Злоумышленник предложил женщине помочь донести продукты до дома и отремонтировать розетку.

Полицейские Петербурга задержали 33-летнего уроженца Удмуртии за ограбление пожилой женщины. Мужчина предложил 78-летней пенсионерке помочь донести продукты и отремонтировать розетку в квартире.

Женщина обратилась в полицию 2 сентября, она рассказала, что ее ударил неизвестный и забрал у нее украшение стоимостью 25 тысяч рублей, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 5 сентября. Полицейские выяснили, что мужчина выбрал жертву еще в магазине, проследил за ней до дома на Кавалергардской и тогда предложил помочь.

Фото: скриншот видео ГУ МВД по СПБ и ЛО

Злоумышленник, покинув квартиру уже с украшением в руках, зашел в поликлинику и переоделся в другую одежду. Это ему не слишком помогло: полицейские Центрального района Петербурга задержали мужчину. Выяснилось, что раньше его судили за оборот наркотиков.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге задержали женщину за ограбление пенсионерки на Руднева.

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Гость из Удмуртии задержан за ограбление 78-летней пенсионерки