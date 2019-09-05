Гость из Удмуртии задержан за ограбление 78-летней пенсионерки

Злоумышленник предложил женщине помочь донести продукты до дома и отремонтировать розетку.

Полицейские Петербурга задержали 33-летнего уроженца Удмуртии за ограбление пожилой женщины. Мужчина предложил 78-летней пенсионерке помочь донести продукты и отремонтировать розетку в квартире.

Женщина обратилась в полицию 2 сентября, она рассказала, что ее ударил неизвестный и забрал у нее украшение стоимостью 25 тысяч рублей, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 5 сентября. Полицейские выяснили, что мужчина выбрал жертву еще в магазине, проследил за ней до дома на Кавалергардской и тогда предложил помочь.

Злоумышленник, покинув квартиру уже с украшением в руках, зашел в поликлинику и переоделся в другую одежду. Это ему не слишком помогло: полицейские Центрального района Петербурга задержали мужчину. Выяснилось, что раньше его судили за оборот наркотиков.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге задержали женщину за ограбление пенсионерки на Руднева.