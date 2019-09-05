Граффити с Сергеем Бордровым у лавры закрасили сами авторы

Художники HoodGraff намерены подновить “Брата” и нарисовать его смотрящим в небо.

Граффити с Сергеем Бодровым в центре Санкт-Петербурга у Александро-Невской лавры исчезло. Его авторы художники HoodGraff сами залили стену краской, подготавливая трансформаторную будку к новой работе.

Арт с главным героем фильма «Брат» появился в сентября 2014 года , но художники решили, что пора двигаться дальше: на будке снова нарисуют актера Бодрова, но теперь он будет смотреть в небо.

Сергей Бодров (1971-2002) снялся в фильмах “Кавказский пленник”, “Брат” и “Брат-2”, лично написал и снял фильм “Сестры”. Считается пропавшим без вести после схода лавины в Кармадонском ущелье, где он снимал фильм “Связной”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что граффити Санкт-Петербурга можно найти по карте.