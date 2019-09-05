Граффити с Сергеем Бордровым у лавры закрасили сами авторы

Граффити с Сергеем Бордровым у лавры закрасили сами авторы
Граффити появилось в сентябре 2014 года. Фото: GazetaSPb

Художники HoodGraff намерены подновить “Брата” и нарисовать его смотрящим в небо.

Граффити с Сергеем Бодровым в центре Санкт-Петербурга у Александро-Невской лавры исчезло. Его авторы художники HoodGraff сами залили стену краской, подготавливая трансформаторную будку к новой работе.

Арт с главным героем фильма «Брат» появился в сентября 2014 года , но художники решили, что пора двигаться дальше: на будке снова нарисуют актера Бодрова, но теперь он будет смотреть в небо.

Сергей Бодров (1971-2002) снялся в фильмах “Кавказский пленник”, “Брат” и “Брат-2”, лично написал и снял фильм “Сестры”. Считается пропавшим без вести после схода лавины в Кармадонском ущелье, где он снимал фильм “Связной”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что граффити Санкт-Петербурга можно найти по карте.

hoodgraff александро-невская лавра бодров брат граффити стрит-арт художники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Египтян и ливийца поймали перед побегом в Евросоюз
Безопасность 419 млн пользователей Facebook оказалась под угрозой
В Ленобласти начался период активности лосей
Южный ветер и солнце устроят бабье лето в Петербурге
Карманник вытащил из рюкзака туристки более 35 тыс. у Казанского собора
Граффити с Сергеем Бордровым у лавры закрасили сами авторы
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают привлекательными
Гость из Удмуртии задержан за ограбление 78-летней пенсионерки