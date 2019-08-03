Граффити Петербурга теперь можно найти по карте

На карте граффити находится у той станции, где оно нарисовано. Фото: pixabay.com

На карте граффити находится у той станции, где оно нарисовано. Фото: pixabay.com

В честь дня рождения Петербурга местный дизайнер решил сделать нестандартный подарок городу. Петербуржец создал карту, где указаны граффити города. Некоторые рисунки, которые есть на карте, в самом городе уже отсутствуют.

О карте рассказал Комитет по молодежной политике в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Запись опубликована под хештегом «кудасходить».

Карта изображена в виде схемы метро. Граффити находится около той станции, где оно нарисовано. Там указаны такие рисунки, как «Международная любовь», «Мститель в черном», «Луна в обводном», «Слон, который хотел стать мухой» и многие другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о новом граффити в Петербурге. Необычный рисунок посвящен проблеме экологии, автор пытается призвать общественность обратить внимание на это.