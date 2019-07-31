На стене одного из домов Петербурга появилось граффити посвященное экологии

В Санкт-Петербурге во дворе, на фасаде одного из домов, появилось новое уличное творение – граффити под названием «Черное золото». Своей работой автор призывает граждан обратить внимание на экологические проблемы.

Как указано в официальной группе «Greenpeace России» в социальной сети «ВКонтакте», автором изображения является уличный художник Александр Blot. Автор рассказал, что согласно его задумке изображенный человек держит аиста и не дает ему свободы. Оба персонажа измазаны нефтью, а слезы на их глазах говорят о раскаянии и печали, ведь ситуация в которой они оказали необратима.

Как пояснили активисты Greenpeace, сжигание нефти доводит изменения климата на планете до необратимого состояния. Защитники уверены, что жители обязаны противостоять тому, что нефтяные компании «продолжают приближать климатическую катастрофу и крадут будущее людей».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под асфальт закатали граффити знаменитого художника.