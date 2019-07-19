В Екатеринбурге по ошибке закатали в асфальт граффити петербургского художника Покраса Лампаса

Власти заверили, что накажут виновных в повреждении арт-объекта.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Обо всем сообщает URA.RU.

Работа известного художника Покраса Лампаса расположилась на площади 1-й Пятилетки. Она представляет из себя огромный крест и стенографию манифеста Малевича. Площадь арт-объекта – более шести тысяч квадратных метров.

Уточняется, что в порче граффити виноваты дорожные рабочие, которые, ремонтируя пешеходный переход, залили работу асфальтом. Известно, что местные жители жаловались на плохое качество дороги.

В администрации Екатеринбурга обещали наказать людей, которые халатно отнеслись к достопримечательности города. Сам Покрас Лампас заверил, что восстановит арт-объект, но это будет нелегко, передает телеканал «360».

«Восстанавливать сложнее, чем просто «сделать быстро»,

— сказал Лампас.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Покрас Лампас обвинил BlackStar в плагиате его эскизов.