Безопасность 419 млн пользователей Facebook оказалась под угрозой

Представители соцсети заявили, что удалили базу и не получали информации о взломах. Фото: pixabay.com

Представители соцсети заявили, что удалили базу и не получали информации о взломах. Фото: pixabay.com

В сеть попали личные данные граждан: телефонные номера, родные города — все в открытом доступе.

Социальную сеть Facebook ждет новый крупный скандал. В Сети нашли базу данных, в которой записаны 419 млн мобильных номеров из соцсети.

На сервере лежали данные с датами рождения, городами, государством, личным ID пользователей на сайте, сообщает TechCrunch. Среди данных — 133 млн записей об американцах, при том что население США сейчас составляет 329 млн человек.

Представитель Facebook Джей Ненкэрроу объяснил, что база оказалась старой, созданной еще до закрытия доступа к сбору номеров в 2011 году. Тем не менее, последние обновления в базу внесли в июле 2019 года. Представители соцсети заявили, что удалили базу и не получали информации о взломах.

В середине 2017 года соцсеть насчитывала около 2 млрд активных пользователей.

В России мошенники активно используют социальные сети для хищения денег — через соцсети злоумышленники выясняют личные данные своей цели, чтобы потом использовать их против жертвы. Ранее GazetaSPb рассказала, что в ЦБ заявили об учащении подобных случаев.