Мошенники перебираются в соцсети

Банк России зафиксировал новую волну денежных хищений.

Мошенники начали использовать новые схемы хищения денег — теперь с использованием соцсетей. Все чаще злоумышленники взламывают аккаунты и просят у друзей жертв деньги на выход из сложной ситуации.

О новой волне подобных происшествий газете “Известия” рассказал замначальника отдела инф. Безопасности ЦБ Артем Сычев.

Раньше мошенники рассчитывали на людей старшего и среднего возраста. Теперь их целью стали граждане примерно 30-45 лет, считает Сычев. Молодые люди до сих пор хранят крупные суммы на карточках (люди постарше сложили деньги в банки), при этом большинство доверяет безопасности современных технологий и сервисов, таких как соцсети. Мошенники используют метод “социальной инженерии” — выясняют всевозможные детали о своих жертвах, которые помогают им в обмане — по данным ЦБ, метод применяли в 97% случаях.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Роскачество дало рекомендации по спасению ребенка от травли в соцсетях.