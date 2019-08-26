В Роскачестве рассказали, как уберечь ребенка от травли в соцсетях

Эксперты рассказали, как нужно действовать, если родители обнаружили травлю ребенка в Сети. Советы по противодействию кибербуллингу дали в Роскачестве.

Согласно данным специалистов, около 70% подростков подвергались жертвам онлайн-троллинга или были их участниками. В отличие от реальной жизни, в Интернете обидчики зачастую предпочитают скрывать свою личность.

Если родители находятся в хороших отношениях с ребенком, они заметят расстройство и испуг. Взрослый должен заверить ребенка, что он может открыться ему, не опасаясь последствий.

Перед тем как создавать новый аккаунт в соцсетях, родителям стоит рассказать ребенку о настройках приватности, о возможном негативе со стороны других пользователей и о запрещенном контенте.

Важно донести до ребенка, что реакции на критику, высмеивание и другие негативные действия не должно быть. При игнорировании мотивация у пользователя пропадет. В другом случае на него можно пожаловаться или заблокировать.

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