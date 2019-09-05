Лорд Ли Грей нашел контрабандные сигареты на Торфяновке

Свыше 300 пачек нашли в тайниках автомобилей россиянки и эстонца за один день.

Женщину из России и гражданина Эстонии остановили на Выборгской таможне с контрабандными сигаретами в автомобилях.

Автомобили прибыли на Торфяновку с разницей в несколько часов, рассказали на Выборгской таможне 5 сентября. Автомобилисты заявили, что ничего не провозят, но служебная собака Лорд Ли Грей решила иначе: машины отправили на доскональный осмотр.

В тайниках авто нашли свыше 300 пачек сигарет — товар не был задекларирован. У эстонца изъяли 148 пачек или 2960 сигарет, у россиянки — 222 пачки или 4440 сигарет. Предприниматели надеялись удачно продать товар в Скандинавии.

Таможенники заявляют, что сигареты чаще всего пытаются перевезти через границу из-за норм ввоза и таможенных платежей.

Средняя стоимость пачки сигарет в России на июнь составляла около 140 рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что таможня в Выборге остановила вывоз сигарет в Финляндию.