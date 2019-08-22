Таможня в Выборге остановила вывоз сигарет в Финляндию

Пачки были спрятаны в обшивку потолка автомобиля, который остановили для проверки.

Машину марки «Ford» остановили для проверки на таможенном посту «Торфяновка» на границе России и Финляндии. Водитель автомобиля утверждал, что в его грузе отсутствуют товары, которые требуют декларации для перевоза через границу.

В ходе осмотра проверяющие обнаружили 370 пачек сигарет, которые были зашиты в обшивку потолка в салоне «Ford». В этом работникам таможни помог инспекционно-досмотровый комплекс. На изображении, которое составила техника были видны подозрительные предметы.

Найденные пачки сигарет таможенники сочли товаром, перевозимым не в личных целях. Такой тип товара требует декларирования, поэтому был изъят у водителя и отправлен на склад. Против нарушителя возбудили административное дело.

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