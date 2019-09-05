Петербуржец получил 3 года колонии за пакет с продуктами

Обвиняемого уже судили за подобное преступление. Фото: pixabay.com

Обвиняемого уже судили за подобное преступление. Фото: pixabay.com

Мужчина ударил прохожего головой в лицо и сбежал с добычей мартовской ночью.

Петербуржец идет в колонию строгого режима за хищение пакета с продуктами. Мужчину уже раньше судили за разбой.

Дело о разбое, совершенного мартовской ночью 2019 года, разбирали с участием прокуратуры Красносельского района, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 5 сентября. Следствие утверждает, что злоумышленник ударил прохожего головой в лицо и сбежал с добычей в руках.

Суд признал петербуржца виновным. При этом подсудимый оказался рецидивистом: его раньше уже судили за аналогичное преступление. Виновному назначили приговор в 3 года реального лишения свободы в ИК строгого режима. Сейчас мужчина ждет отправки в места “не столь отдаленные”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржцев судят за нападения на прохожих в центре города.