Скончался автор блокадного монумента «Разорванное кольцо»

Скончался автор блокадного монумента &#171;Разорванное кольцо&#187;
Мемориал "Разорванное кольцо" был установлен в 1960-е на 40 км Дороге жизни на берегу Ладожского озера. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Гениальный российско-американский скульптор Константин Симун скончался на 86-м году жизни. Автор легендарного монумента умер в США, где жил с 1998 года.

В связи с кончиной скульптора, губернатор Ленобласти Алексей Дрозденко направил его супруге, Елене Симун, письмо, в котором выражает соболезнования и сообщает о глубоком уважении жителей Петербурга и области к таланту мастера.

Как сообщает ТАСС, в своем письме Дрозденко описывает монумент как произведение искусства исключительной силы, ставшее «символом стойкости и мужества защитников города».

Скульптор Констанин Симун родился 6 апреля 1934 года в Ленинграде. Почти закончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Среди его известных произведений скульптурные портреты таких выдающихся деятелей и современников художника, как Владимир Ленин, маршал Георгий Жуков, поэт Иосиф Бродский.

Напомним, что ранее GazetaSPb писала о новом мобильном приложении «Блокада.Имена».

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