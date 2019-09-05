Горизбирком начал проверку по обращению Бориса Вишневского

Горизбирком начал проверку по обращению Бориса Вишневского
Борис Вишневский. Фото: vk.com

Депутат Заксобрания Борис Вишневский пожаловался в ГИК о принуждении работников поликлиник голосовать по месту работы.

Во вторник, 3 сентября, Вишневский просил проверить обращения работников поликлиник, руководство которых якобы заставляет голосовать 8 сентября по месту работы.

По словам председателя ГИК Виктора Миненко, вопрос приняли к рассмотрению. В случае, если жалобы о нарушении в поликлинике №37 и детской поликлинике №12 подтвердятся, то ГИК примет все необходимые меры воздействия, включая административного плана.

Член СПЧ при президенте России и сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод заявил, что тоже начал проверку обращения Вишневского.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге омбудсмен обратился в ЦИК с обвинениями к ГИК. Уполномоченный по правам человека Александр Шишлов обратился к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой.

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