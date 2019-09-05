Матч «Зенит» – «Спартак» посмотрели рекордное количество болельщиков

За матчем наблюдали почти четыре миллиона человек – такого не было еще никогда.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Игра состоялась первого числа в Москве, на поле встретились петербургский и московский футбольные клубы. Матч завершился победой «Зенита» со счетом 1:0. За игрой наблюдали болельщики на стадионе, а также телезрители. Ради такого случая перед экранами собрались более 3,8 миллионов человек. Это рекорд по средней доле телесмотрения – до 20%.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» платит самые большие премиальные в РПЛ. Игрокам питерской команды за победу получат по девять тысяч евро (почти 700 тысяч рублей). Вознаградят футболистов не только за участие в победном матче, но и за попадание в заявку на таковой.