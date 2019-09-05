Аналитик ЦРУ признался, что Путин знал о готовящихся 11 сентября терактах

Аналитик ЦРУ признался, что Путин знал о готовящихся 11 сентября терактах
Путин знал о терактах. Фото: https://pixabay.com

Глава России якобы предупреждал американского президента Джорджа Буша о трагедии.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Обо всем сообщает бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби, он описал свою версию в книге «Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу».

Владимир Путин, уверяет он, позвонил Бушу и предупредил его подготовке к террористической кампании. После того, как все случилось, именно российский президент первым позвонил в Америку и выразил свои соболезнования.

Напоминаем, что на сайте Кремля есть сообщения о разговоре двух политиков. Уточняется, что они обсуждали взаимоотношения между странами, а вот про теракты информации нет.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Путин прокомментировал отказ Японии от выдачи виз крымчанам.

«Где Япония, а где Крым?», — отметил президент, добавив, что Россия согласилась пойти на уступки насчет Курильских островов, поскольку местные жители не должны чувствовать себя «жертвами политических событий прошлых лет».

владимир путин США теракт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аналитик ЦРУ признался, что Путин знал о готовящихся 11 сентября терактах
Эрдоган грозит Европе наплывом сирийских беженцев
Матч «Зенит» – «Спартак» посмотрели рекордное ...
Милонов пожаловался на траты во время сборов детей в православную гимназию
Путин прокомментировал отказ Японии от выдачи виз крымчанам
Пенсионера госпитализировали после ДТП на проспекте Ветеранов
Скончался ленинградский скульптор Константин Симун
В Ленобласти на полигоне прошли российско-сербские военные учения