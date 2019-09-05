Аналитик ЦРУ признался, что Путин знал о готовящихся 11 сентября терактах

Глава России якобы предупреждал американского президента Джорджа Буша о трагедии.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Обо всем сообщает бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби, он описал свою версию в книге «Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу».

Владимир Путин, уверяет он, позвонил Бушу и предупредил его подготовке к террористической кампании. После того, как все случилось, именно российский президент первым позвонил в Америку и выразил свои соболезнования.

Напоминаем, что на сайте Кремля есть сообщения о разговоре двух политиков. Уточняется, что они обсуждали взаимоотношения между странами, а вот про теракты информации нет.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Путин прокомментировал отказ Японии от выдачи виз крымчанам.

«Где Япония, а где Крым?», — отметил президент, добавив, что Россия согласилась пойти на уступки насчет Курильских островов, поскольку местные жители не должны чувствовать себя «жертвами политических событий прошлых лет».