Андрей Пивоваров не будет участвовать в муниципальных выборах

Суду не понравились публикации кандидата в интернете.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на решение Санкт-Петербургского городского суда. Андрей Пивоваров снят с выборов в муниципалитете №78 из-за постов в Facebook. На них внимание суда обратила внимание Надежда Наскидаева – она нашла в текстах конкурента признаки агитации и экстремизма. В частности, ей не понравилось, как Пивоваров пишет о сотрудниках правоохранительных органов. Наскидаева также уточнила, что в публикациях использованы стихи Ляписа Трубецкого из песни «Воины света», на что автор не давал своего разрешения.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Горсуд Петербурга вернул на выборы шесть оппозиционеров. Среди «вернувшихся в строй» кандидатов от оппозиции глава т.н. «Штаба Навального» по Петербургу Александра Шуршев и журналист Максим Кузахметов.