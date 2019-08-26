Горсуд Петербурга вернул на выборы шесть оппозиционеров

Санкт-Петербургский городской суд отменил шесть решений Ленинского районного суда, ранее снявшего с выборов 11 оппозиционных кандидатов, желавших баллотироваться по МО «Екатерингофское».

Как сообщает «Интерфакс», из 11 снятых с выборов самовыдвиженцев и кандидатов от «Яблока» шестеро уже получили назад удостоверения кандидатов. Дела оставшихся пяти будут рассмотрены в ближайшее время.

При вынесении решения, суд первой инстанции не учёл, что, хотя кандидаты и подали документы в муниципальные избирательные комиссии позже отведённого срока, решением Горизбиркома эти сроки были продлены.

Среди «вернувшихся в строй» кандидатов от оппозиции глава т.н. «Штаба Навального» по Петербургу Александра Шуршев и журналист Максим Кузахметов.

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