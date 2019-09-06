«Машу и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии

&#171;Машу и медведь&#187; покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
Мультсериал покажут в крупнейшей сети кинотеатров в мире - британской Vue. Фото: скрин из мультфильма

Российский мультипликационный сериал «Маша и медведь» покажут в одной их крупнейших мировых сетей кинотеатров. 20 сентября его посмотрят в британской Vue.

Премьера состоится 20 сентября в 89 кинотеатрах сети в Великобритании и Ирландии. Как рассказали в Animaccord, зрители увидят последние серии третьего сезона сериала.

Компания Animaccord существует с 2008 года. Все ее проекты связаны с мультипликационной вселенной мультфильма. Первая серия «Миши и медведя» вышла в 2009 году. К настоящему моменту его показывают более чем в 100 странах мира. Кроме того мультфильм набирает миллиарды просмотров на YouTube.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что эпизод мультфильма попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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