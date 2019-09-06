Путин назвал самое красивое место в мире

Путин назвал самое красивое место в мире
По мнению президента, Камчатка - самое красивое место в мире. Фото: Пресс-служба Кремля.

По словам президента, ему не доводилось видеть ничего более красивого, чем Камчатка.

Так Владимир Путин отреагировал на выступление создателя камчатского музея вулканов «Вулканариум», на данный момент, единственного подобного музея в России. Основатель культурно-просветительского комплекса, Сергей Самойленко, осветил проводимые учреждением мероприятия, в числе которых — бесплатные кружки для детей. Как сообщает ТАСС, таким образом глава музея привлек внимание к необходимости федеральной поддержки организаций такого рода.

Президент, в свою очередь, выразил уважение к деятельности Самойленко. Также, Путин отметил, что профильными ведомствами уже ведется составление необходимой документации с перечнем направлений в данной сфере, которые смогут получить поддержку государства.

Ранее GazetaSPb сообщала о списке лучших маршрутов для путешествий по России, куда вошла Камчатка.

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