Путин назвал самое красивое место в мире

По словам президента, ему не доводилось видеть ничего более красивого, чем Камчатка.

Так Владимир Путин отреагировал на выступление создателя камчатского музея вулканов «Вулканариум», на данный момент, единственного подобного музея в России. Основатель культурно-просветительского комплекса, Сергей Самойленко, осветил проводимые учреждением мероприятия, в числе которых — бесплатные кружки для детей. Как сообщает ТАСС, таким образом глава музея привлек внимание к необходимости федеральной поддержки организаций такого рода.

Президент, в свою очередь, выразил уважение к деятельности Самойленко. Также, Путин отметил, что профильными ведомствами уже ведется составление необходимой документации с перечнем направлений в данной сфере, которые смогут получить поддержку государства.

Ранее GazetaSPb сообщала о списке лучших маршрутов для путешествий по России, куда вошла Камчатка.