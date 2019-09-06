Тестовый поезд из Петербурга в Иматру запустят в конце сентября

О подготовке к запуску электрички между Санкт-Петербургом и Иматрой GazetaSPb рассказал Дмитрий Ваньчков, заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой.

— Дмитрий Юрьевич, какие работы нужно было провести на пограничном переходе, чтобы запустить электричку?

— Финской стороной уже проведены исследования и определены параметры работ до 2023-2025 гг по реконструкции пункта пропуска Иматра, электрификации участка железнодорожных путей и т.п. На эти работы планируется выделение порядка 25-30 млн. Евро.

— В чем заключалось развитие приграничной инфраструктуры при запуске электрички между станциями Санкт-Петербург и Иматра?

— Сейчас на участке Каменногорск – Светогорск – Иматра электрификация железнодорожного пути отсутствует, поэтому необходимо проведение работ по электрификации данного участка; участок Каменогорск — Светогорск однопутный, это также необходимо учитывать при проведении работ; для обеспечения пассажирского сообщения Санкт-Петербург – Светогорск необходимо выполнить комплекс мер по оборудованию переездов устройствами заграждения, автоматической сигнализацией и т.п. Также необходимо проведение работ и по реконструкции станции Светогорск для проведения государственного контроля пассажиров соответствии с действующим законодательством.

— Когда состоится официальный запуск электрички между станциями Санкт-Петербург и Иматра?

— Речь идет только о тестовом запуске электрички с целью определения готовности (неготовности) инфраструктуры по пути следования поезда для движения поездов на постоянной основе: определения объемов работ по реконструкции пункта пропуска, в связи с тем, что железнодорожный пункт пропуска обустроен только с учетом грузовой составляющей. После определения всех необходимых параметров, подготовки технико-экономического обоснования необходимости и целесообразности проведения работ по реконструкции станции и пункта пропуска будет принято решение о целесообразности (нецелесообразности) проведения работ, определен источник финансирования. Только после этого возможно понимание сроков запуска регулярного маршрута подвижного состава между станциями Санкт-Петербург, Светогорск и Иматра.

— Кто является инициатором запуска пассажирского сообщения между станциями Санкт-Петербург и Иматра?

— Вопрос о запуске электрички между Санкт-Петербургом и Иматрой обсуждался несколько лет назад, а вот к активной реализации данной идеи перешли совсем недавно. В рамках российско-финских семинаров и встреч, проведенных в 2017-2018 годах с участием представителей Минтранса России, была достигнута договоренность о необходимости проведения совместного исследования с целью определения проекта развития железнодорожного пункта пропуска Светогорск. Это включает в себя прогноз перспективных грузопотоков и пассажиропотоков, потребности в инвестициях на обустройство пункта пропуска и развитие железнодорожных подходов к нему, создание необходимы условий для работы государственных контрольных органов.

— Как вы считаете, целесообразно ли развитие железнодорожного сообщения Светогорск – Иматра, ведь уже существует маршрут Санкт-Петербург-Хельсинки?

У жителей нашего региона, а также приграничных районов, должны существовать различные альтернативные способы пересечения государственной границы: самолетом, автобусом, паромом, автомобилем и поездом), а какой способ выберет гражданин для путешествий или деловой поездки – это его решение. При проведении социологических опросов была выявлена заинтересованность населения в регулярном пассажирском железнодорожном сообщении с г. Иматра (Финляндия) через железнодорожный пункт пропуска Светогорск. Сравнение временных и ценовых характеристик поездок населения на различных видах транспорта показало, что наиболее привлекательным по скорости движения, комфортности и безопасности является железнодорожный транспорт. Кроме того, поезд Санкт – Петербург — Хельсинки соединяет нас с Северными районами Финляндской Республики и со столицей Финляндии, а новый маршрут Санкт-Петербург – Светогорск — Иматра позволит туристам познакомиться с Южной Финляндией: Лапеерантой и Иматрой и другими территориями.

— Какая роль ОАО «РЖД» в работе по переоборудованию станции Светогорск и запуску пассажирских поездов? Они Вам оказывают помощь?

ОАО «РЖД» и ФГКУ Росгранстрой ведут совместную работу по данному проекту. ОАО «РЖД» совместно с финской стороной прорабатывает вопрос по организации пассажирского сообщения железнодорожным транспортом по маршруту Санкт-Петербург – Выборг – Каменногорск – Светогорск – Иматра с использованием скоростного поезда «Ласточка». Во второй половине сентября 2019 г. планируется организация тестовой поездки по маршруту Санкт-Петербург – Иматра, с целью детальной проработки комплекса мер по приведению инфраструктуры участков маршрута движения поезда к соответствию для организации пассажирского сообщения. Со своей стороны, Санкт-Петербургский филиал ФГКУ Росгранстрой запланировал проведение 10 сентября заседания координационного совета железнодорожного пункта пропуска Светогорск, на котором планируется обсудить и утвердить временную технологическую схему организации пропуска через государственную границу лиц, транспортных, средств, грузов, товаров и животных в тестовом поезде.

Справка:

Санкт-Петербургский филиал ФГКУ Росгранстрой.

Основными задачами и целями ФГКУ Росгранстрой являются:

создание нового облика пунктов пропуска, обеспечение бесперебойного их функционирования,

оснащение пунктов пропуска современными технологическими средствами и системами, направленными на повышение уровня безопасности государственной границы,

увеличение пропускной способности пунктов пропуска, развитие приграничной инфраструктуры.

Биография: Дмитрий Ваньчков

С апреля 2017 г. Заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы»

2015 — 2017 гг. Заместитель директора ГБУ Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления Государственных и муниципальных услуг»​

2013 — 2015 гг. Помощник начальника Управления Министерства юстиции

России по Ленинградской области

2011-2013 гг. Начальник отдела-старший судебный пристав Управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве 2001-2010 гг. Юридическая практика в организациях г. Санкт-Петербурга

Образование: Северо-Западная академия государственной службы;