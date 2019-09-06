Быстров рассказал о “русской мафии” “Зенита” времен Спаллетти

Ключевые игроки клуба стали главными сподвижниками итальянца, но это длилось недолго.

Владимир Быстров рассказал о “Зените” во времена руководства командой Лучано Спаллетти. Экс-полузащитник петербургского клуба назвал сподвижников итальянца “русской мафией”.

В “мафию”, о которой Быстров рассказал Наталье Кларк на канале «Быстров и Кларк» в YouTube, входили Кержаков, Аршавин, Денисов и Анюков. Быстров заявил, что поначалу “мафия” держала клуб вместе и служила посредником между тренером и остальными футболистами, в том числе иностранцами. Затем Спаллетти начал винить в поражениях русских, заявил Быстров.

Быстров играл в “Зените” с 2002 по 2014 год с перерывом с 2005 по 2009-ый. Спаллетти пришел в “Зенит” в 2009 году: с ним клуб дважды стал чемпионом России, получил Кубок и Суперкубок. После прихода в “Зенит” Андре Вилаша-Боаша Спаллети вернулся в Италию, принялся тренировать “Рому”, затем возглавил “Интер”. В конце прошлого сезона клуб заявил об уходе специалиста.

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