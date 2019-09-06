Семак и Медведев отреагировали на УДО Кокорина

Гендиректор петербургского “Зенита” собирается скоро встретиться с футболистом.

Александр Медведев считает, что освобождение Александра Кокорина — хорошая новость для “Зенита”. Гендиректор петербургского клуба заявил в пятницу 6 сентября, что скоро встретится с форвардом.

Главный тренер “Зенита” Сергей Семак разметил в своем Instagram фото Кокорина и его жены вместе.

На официальных аккаунтах “Зенита” в соцсетях пока нет комментариев к новости.

Представители Белгородского областного суда заявили утром 6 сентября, что ходатайства братьев Кокориных об условно-досрочном освобождении удовлетворены.

Александру Кокорину 19 марта исполнилось 28 лет. Он играл за “Зенит” с 2016 по 2019 год, провел за клуб 92 матча и забил 34 гола. Кокорин неоднократно заявлял, что благодарен клубу и отдельно Сергею Семаку за поддержку и хочет вернуться в “Зенит”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО.