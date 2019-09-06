Mini Cooper попал под трамвай на Дальневосточном, пострадали дети

Mini Cooper попал под трамвай на Дальневосточном, пострадали дети
Женщина попыталась развернуться на трамвайных путях. Фото: скриншот VK

“Муж” женщины за рулем заявил в соцсетях, что полицейские назвали водителя трамвая виновным.

Автомобиль Mini Cooper попал под трамвай на Дальневосточном проспекте. Женщина за рулем попыталась развернуться на трамвайных путях.

Авария в Невском районе Петербурга произошла днем в пятницу 6 августа, о ней рассказали очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. Петербуржцы заметили подъезжающие машины “Реанимации”, одна из свидетельниц ДТП рассказала, что врачи несли в служебные машины детей. Авария заблокировала движение трамваев в сторону Володарского моста.

В комментариях под записью отметился мужчина, который заявил, что женщина за рулем является его женой, и рассказал, что инспекторы ГАИ признали водителя трамвая виновным в аварии. Впрочем, ему поверили не все.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на улице Крыленко в Петербурге эвакуатор забрал машину вместе с детьми.

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Mini Cooper попал под трамвай на Дальневосточном, пострадали дети
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