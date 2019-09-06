Сборная России назвала состав на игру с шотландцами

Дзюба станет единственным нападающим в стартовом составе для игры в гостях.

Сборная России назвала состав на матч с шотландцами. Сама игра в рамках квалификации на Евро-2020 начнется в 21:45.

Ворота россиян в Шотландии 6 сентября защитит Гилерме. Вокруг ворот выстроятся Кудряшов, Джикия, Семенов и Фернандес. В стартовый состав вошел Жирков на линии полузащиты, и, кроме него, Ионов, Зобнин и Оздоев. Полузащитник Головин выступит на более атакующей позиции. Главный тренер команды Черчесов решил выпустить только Артема Дзюбу в нападении.

На скамейку запасных присядут Смолов, Черышев, Андрей Миранчук, Баринов, Ерохин, Ахметов, Петров, Караваев, недавно присоединившийся к “Зениту” Санкт-Петербурга, Беляев, Нойштедтер, Джанаев и вратарь Лунев.

После четырех игр Россия стоит на втором месте в группе — сборная проиграла только Бельгии, которая набрала все 12 очков из 12-ти возможных.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” начал продажу билетов на матч с “Лионом”.