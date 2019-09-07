«РазДельный сбор» в субботу примет мусор петербуржцев

&#171;РазДельный сбор&#187; в субботу примет мусор петербуржцев
Акция "РазДельный сбор". Фото: РазДельный сбор

В Петербурге 7 сентября пройдет акция по приему вторсырья «РазДельный Сбор». Пункты сдачи организованы во всех районах города.

Во всех пунктах, кроме точки в Петроградском районе, принимаются тетрапаки, твердый и мягкий пластик (пакеты) с маркировками 2, 4, 5, а также пенопласт, CD и DVD диски. Перед сдачей мусор необходимо подготовить: помыть, высушить, отделить все лишнее.

В отдельных местах все еще принимается металл. Почти полностью завершен сбор стекла и пластика с маркировкой ПЭТ-1. Ни в одном из пунктов уже нельзя сдать макулатуру.

Организаторы «РазДельного сбора» рекомендуют горожанам самостоятельно найти пункты сборы на карте recyclemap.ru/spb. Сеть значительно расширилась в последнее время, что способствуют развитию сортировки мусора в городе.

«Приносите на акцию только те виды отходов, которые нельзя сдать в стационарные пункты и контейнеры в вашем районе. Чем больше вторсырья будет собираться в контейнеры, тем быстрее они смогут окупиться», — говорят организаторы.

Ранее депутат Госдумы РФ Николай Валуев предложил запустить сеть экологических пунктов по приему вторсырья в Петербурге.

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