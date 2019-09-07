В Германии оценили ущерб от ответных санкций России

В Германии оценили ущерб от ответных санкций России
Наибольший ущерб в Германии был нанесен сельскому хозяйству. Фото: pixabay.com

Глава партии «Христианско-демократический союз» в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг рассказал о последствиях ответных российских санкций для Германии.

«Мы не так сильно пострадали от санкций ЕС против России. Санкции Москвы против Германии наносят нам ущерб больше всего, особенно в сельском хозяйстве», — заявил он в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

Моринг подчеркнул, что Германия надеется на взаимное согласие в рамках Минских соглашение и на нормализацию отношений ЕС с Российской Федерацией.

Особенно это важно для восточной части страны. Связь Германии с Россией там намного ближе, чем на западе страны, сказал глава «Христиано-демократического союза». Он также отметил важность диалога с Россией в данной ситуации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Евросоюз продлил санкции в отношении России на полгода.

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