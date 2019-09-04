Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода

Постоянные представители стран Евросоюза утвердили продление индивидуальных санкций еще на 6 месяцев.

Индивидуальные санкции направлены против физических лиц и организаций, обвиняющихся в подрыве суверенитета Украины. Согласование прошло без обсуждения, оно будет предоставлено Совету ЕС в письменной форме для окончательного одобрения.

Ограничения, действующие с марта 2014 года, включают в себя запрет на въезд в страны Евросоюза, а также замораживание активов. В санкционный список также попали общественные и политические деятели. Как сообщает агентство РИА Новости, всего запреты действуют для 154 человек и 44 организаций.

Российская сторона также подготовила список иностранных граждан и учреждений, против которых на территории РФ действуют санкции.

Ранее GazetaSPb писала, что санкции США помогли России заработать $1 млрд.