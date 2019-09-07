Школа в Петербурге обрекла детей на соседство с тараканами до следующего лета

В Калининском районе Петербурга родители проиграли битву с тараканами. Насекомые завелись в школе №72 и, похоже, останутся там надолго. Следующая полная дезинсекция ожидается только летом 2020 года.

В редакцию Gazeta.SPb обратилась мать одного из учеников. Тараканы в школе, как отметила женщина, обитают уже несколько лет. Каждое лето их травят, но они возвращаются вновь.

Разобраться с насекомыми руководство школы обещало в каникулы. Однако, вытравить их полностью, похоже, не удалось.

«Придя второго сентября в столовую за талонами для детей, мы (родители) были в шоке. Живые и мертвые тараканы были везде. Тараканы в этой школе также в классах», — рассказала читательница Gazeta.SPb.

О проблеме руководство школы и РОНО Калининского района, по словам родительницы, в курсе. Но они обреченно опускают руки.

Директор школы в ответ на жалобу родителей, ссылаясь на постановление Главного государственного санитарного врача РФ, заявил, что полная дезинсекция может проводиться только в летний период. В 2018 году школу обработали два раза. Частично дезинсекция также проводилась в каникулы.

Администрация учебного заведения обещает принять все возможные меры. Однако подчеркивает, что полная дезинсекция невозможна, когда дети присутствуют в школе.

Родители с такой позицией не согласны и намерены жаловаться в органы местной власти, а затем и в Москву, до тех пор, пока проблема не будет решена.

«Считаем недопустимым продолжать учебный процесс, а тем более кормление детей в таких антисанитарных условиях. Тараканы — разносчики инфекций, и несут прямую угрозу жизни и здоровью наших детей!», — считают родители.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура Красносельского района начала проверку из-за тараканов и клопов в школе №291.